20 Октября 2020
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коллаж, младенец, новорожденный, бирка, Д-503, Замятин (2018) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге снова госпитализирован ребенок, рожденный для продажи за границу

В детскую больницу Санкт-Петербурга 16 октября доставили ребенка, рожденного суррогатной матерью неделей ранее. У него диагностировали постгипоксическое состояние средней тяжести. Это уже третий за осень случай госпитализации детей от суррогатной матери, сообщает dp.ru.
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В аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщили, что при смерти оказался еще один новорожденный, который был передан представителю китайской компании Bluedbaby. На данный момент у компании остается еще 7 детей, которых не смогли передать заказчикам в Китай. При этом двое детей, рожденных таким способом для китайцев, умерли. Это произошло в обеих столицах, которые стали центром неофициального рынка суррогатного материнства для китайцев. Как пишет "КП", около 70% детей, рожденных от российских суррогатных матерей, отправляются в Китай.

Компания Bluedbaby - это "Голубой ребенок". На главной странице изображены фото обнимающихся мужчин, пары женщин, упоминается о содомитах, которые, вероятно, и являются заказчиками на поставку детей, пишет РИА "Катюша". Например, недавно в квартире в Приморском районе Петербурга нашли мертвого младенца, который предназначался для "одинокого отца" из КНР.

Главный офис конторы Bluedbaby расположен в Лос-Анджелесе, также указаны телефоны фирмы в США и в Китае, предлагается калькулятор расценок – можно за 30 секунд посмотреть, сколько стоит родить ребенка по своим запросам.

"Очевидно, что "Голубой ребенок" является всего лишь одним из рядовых участников мирового рынка торговли детьми, действующих в нашей стране в отсутствие каких-либо запретов и контроля", - пишет "Катюша".

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В Петербурге снова госпитализирован ребенок, рожденный для продажи за границу

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Теги: суррогатное материнство, Китай, торговля детьми



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