30-тысячную Алушту после Нового года переведут на почасовую подачу воды

30-тысячная Алушта тоже перейдет на почасовую подачу воды. Правда, в отличие от Ялты, в этом городе ограничения водоснабжения будут введены уже после нового года.

Об ограничении подачи воды в скором будущем сообщила на своей странице в Facebook глава Алушты Галина Огнева. "На заседании рабочей группы обсудили подачу воды потребителям по графику. Новогодние и рождественские праздники пройдут с прежним, ночным ограничением подачи воды, а в январе будет просто необходимо перейти на график. Все, что будет необходимо - водовозки и емкости будут закуплены и установлены в городе и населенных пунктах Алуштинского региона. О всех изменениях в подаче воды потребителям администрация города будет сообщать заблаговременно", - написала Огнева.

Напомним, сильнейшую за последние годы засуху Южный берег Крыма летом перенес относительно благополучно, но погода осенью не порадовала осадками, так что и в этом регионе начались отключения. Так, в Ялте воду подают теперь три часа утром и три часа вечером, в Евпатории до конца года отключено горячее водоснабжение.