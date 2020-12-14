Водопады на юге Крыма будут использовать для подачи воды местным жителям

Водопады на юге Крыма будут использовать для подачи воды местным жителям, об этом сообщила врио главы администрации Ялты Янина Павленко.

Она пояснила, что осадки пополнили пересохшие летом водопады на юге полуострова.

Кроме того, Ялта начала брать воду из озера Могаби. Сейчас идет работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

Павленко отметила, что благодаря этому шестичасовой график подачи воды жителям Ялты станет условным, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что с 14 декабря Ялта переходит на подачу воды по графику. Воду будут подавать три часа утром и три часа вечером. В конце ноября был зафиксирован исторический минимум запасов воды в водохранилищах, питающих Ялту.

Ранее стало известно об отключении до конца года горячей воды в Евпатории.