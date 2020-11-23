В 100-тысячной Евпатории до конца года отключают горячую воду

Ситуация с дефицитом воды в Крыму продолжает оставаться крайне сложной. Жаркое лето сменилось сухой осенью, вода в крупные населенные пункты до сих пор подается по графику. Более того – начинаются ограничения в подаче горячей воды.

Так, в Евпатории (105 тыс. населения) до конца года не будет горячего водоснабжения, передает "Крыминформ" со ссылкой на главу госпредприятия "Вода Крыма" Владимира Баженова.

"Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", - заявил Баженов.

Отключат горячую воду 26 ноября, возобновят – после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора.

Работы по созданию новых водозаборов и переброске воды из рек и водохранилищ в города полуострова начались в рамках программы по обеспечению Крыма водой. На нее Москва уже выделила около 5 млрд руб. Программа рассчитана на несколько лет, но в этом году (и это признают сами авторы документа) проблема с водоснабжением точно решена не будет.