Бездомными собаками Нижневартовска заинтересовались в Минприроды

Депутат Тюменской областной думы Александр Лобов получил ответ от администрации Нижневартовска на его запрос о строительстве в городе приюта для бездомных собак. Также политик заинтересовался исполнением муниципального контракта ценой в 20 млн руб. по обращению с такими животными. В ответе мэрии говорится, что строить приют не планируют, однако этой темой интересуются также в Минприроды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В начале ноября депутат облдумы от Югры обратился к мэру Нижневартовска Василию Тихонову с просьбой проверить исполнение муниципального контракта по обращению с бездомными животными. Исполнитель договора – ООО "Универсалремонт", сумма соглашения на 2020 г. – 20 млн руб. Также он просил рассмотреть возможность построить в столице Самотлора муниципальный приют, "в котором добросовестно будут присматривать и ухаживать за бездомными животными". 15 декабря Лобов получил из администрации Нижневартовска объёмный ответ (есть в распоряжении редакции – прим.), суть которого сводится к тому, что, согласно закону, приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

"На сегодняшний день мероприятия по строительству муниципального приюта для безнадзорных животных на территории города Нижневартовска в рамках муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-25 гг. и на период до 2030 г." не предусмотрены", - цитирует Лобов на своей странцие "ВКонтакте" ответ и.о. главы города, директора департамента ЖКХ Сергея Ляха.



Однако, уточняет политик, в ответе мэрии говорится, что 29 мая 2020 г. в администрацию поступил запрос из Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о разработке государственной программы с целью предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионов России на строительство приютов для животных. Информация о необходимом количестве приютов для животных в Нижневартовске и ориентировочной стоимости строительства приюта (260 млн руб.) направлена в Ветеринарную службу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Также в ближайшее время предложения депутатов гордумы по созданию муниципального или государственного приюта для бездомных животных будут направлены в округ для решения данного вопроса", - говорится в ответе Ляха.