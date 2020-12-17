Китайский аппарат доставил лунный грунт на Землю

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно доставил образцы лунного грунта на Землю.

Возвращаемая капсула приземлилась на севере КНР, в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, полученные образцы будут упакованы так, чтобы полностью исключить их загрязнение на Земле. При этом количество полученного грунта не будет считаться основным критерием успешности миссии - главная задача данного аппарата - всё же отработать сам процесс сбора образцов и возвращение на Землю.