17 Декабря 2020
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Происшествия В России
Красноярск дом престарелых пожар (2017) | Фото: 24.mchs.gov.ru

В Башкортостане 11 постояльцев дома престарелых погибли при пожаре

В Башкортостане 11 постояльцев дома престарелых погибли во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обвинение предъявлено директору дома престарелых. По ходатайству следствия она заключена под стражу.

По версии следователей, обвиняемая с 2018 по 2020 г. оказывала социальные услуги по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому за не менее чем 14 пожилыми постояльцами. Однако требованиям безопасности услуги не соответствовали. Сотрудники МЧС предупреждали обвиняемую, что дом, который используется для оказания услуг - не соответствует требованиям пожарной безопасности. В нем не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода. Также были выявлены нарушения при эксплуатации обогревательных электроприборов.

В результате 15 декабря в доме престарелых произошел пожар, 11 человек погибли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Башкортостане 11 постояльцев дома престарелых погибли при пожаре

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Теги: Башкортостан, дом престарелых, пожар



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