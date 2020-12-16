Собянин: "Если ты хочешь, чтобы тебя понимали и поддерживали, ты должен говорить правду"

Сергей Собянин сегодня в Мосгордуме отчитывался о работе правительства столицы за прошедший коронавирусный год. Двумя третями голосов депутаты утвердили его отчет. Сам глава города в начале выступления заявил, что "если ты хочешь, чтобы тебя понимали и поддерживали, ты должен говорить правду".

И начал, судя по его же мысли, говорить правду. "Пандемия стала жестким экзаменом. В феврале стало понятно, что жить по-прежнему дальше нельзя. Но в то же время объявление карантина был бы нарушением всех прав и свобод граждан. Режим повышенной готовности сохранил нормальную городскую жизнь насколько это было возможно. За считанные дни правительство перешло на новую систему управления", - вспоминает Собянин.

Он похвалил буквально все отрасли. "Общественный транспорт справился с уникальной задачей – в разы снизились объемы перевозок, но сохранилась частота работы", "информационные технологии оказались незаменимы, когда понадобилось организовать контроль соблюдения режима самоизоляции", "новая индустриализация Москвы – уже не мечтания, а реальный факт".

За весь отчет мэр столицы единожды, но зато очень обильно поблагодарил президента: "В обычное время мы имеем огромное количество норм и правил, которые буквально регулируют каждый шаг. Согласования, которые раньше занимали месяцы, теперь требуют одного телефонного звонка. Решения, принимаемые годами, теперь решаются за один день. Это стало возможно благодаря президенту России, который возложил на глав регионов ответственность и одновременно возможность самостоятельно принимать решения. И постоянно держит ситуацию на контроле".

Собянину очень нравится происходящее с горожанами: "Большинство москвичей нашли в себе силы изменить привычный образ жизни. Очень хотелось бы, чтобы атмосфера солидарности и взаимопомощи, рожденная в этом году, сохранилась как можно дольше".