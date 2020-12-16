"Пессимизм считаю неуместным": Собянин верит, что рост госдолга в 500 миллиардов не будет для Москвы критичным

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "огромным" дефицит в 500 млрд руб. в бюджете, который он внес в Мосгордуму на 2021 год. Сегодня во время отчета перед городскими депутатами градоначальник попытался объяснить, почему было решено компенсировать дефицит за счет госзаимствований, а не за счет сокращения расходной части бюджета.

"Москва является надежным и первоклассным заемщиком, мы сможем занять необходимые средства под низкий процент, это оптимальный курс, по которому идет большинство регионов, - сообщил Собянин. - Пессимизм считаю неуместным, как и безрассудную эйфорию по поводу экономических перспектив. Дефицит может превысить 500 млрд руб. Мне тоже не нравится госзайм. Но за 10 лет мы сократили госдолг в 10 раз. Десять лет долг Москвы был примерно в 700 млрд руб. в нынешних ценах. И мы рассчитались с этим долгом. Альтернатива – сократить инвестиционные планы. Сокращение госинвестиций приведет к снижению общей инвестиционной активности, деградации города. Тогда придется еще больше резать расходную часть, снижать социальные программы. Сокращение бюджетных расходов приведет к непоправимым последствиям. Мы превратим в долгострои системные стройки, бизнес так же сократит свои инвестиции, сегодня на каждый бюджетный рубль вложений приносит 3-4 руб. частных инвестиций".

По словам Собянина, незапланированные потери бюджета в текущем году составили порядка 600 млрд руб., из них около половины – выпадающие доходы, остальное – расходы на борьбу с пандемией. "Но экономика выдержала этот удар. Мы не только платили вынужденные расходы, но и выполнили все социальные обязательства перед москвичами. Москву посетили порядка 7 млн гостей. Инвестиции не только не сократились, но и на 2% подросли, превысив 3 трлн руб.", - заявил мэр.