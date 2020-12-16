Собянин назвал главной мерой поддержки бизнеса "возможность работы без масштабных локдаунов"

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что главной мерой поддержки бизнеса в условиях пандемии является "возможность работы без масштабных локдаунов".

"Мы могли бы закрыть все в городе, и эпидемия, наверное, резко пошла бы на спад. Но какова была бы цена? Уверен, что принятые нами решения сработают, и экономика Москвы в 2021 года вернется к росту", - сообщил градоначальник в отчете перед депутатами Мосгордумы.

Он сообщил, что в рамках борьбы с последствиями кризиса городские власти сформировали четыре пакета мер, и помощь получили предприятия, на которых работает почти 800 тыс. человек. Он также пообещал, что программа льготного кредитования для бизнеса сохранится и в 2021 году.

Мэр столицы также прокомментировал рост безработных на 200 тыс. человек. Он предложил сравнивать ситуацию не с прошлыми периодами, а с положением дел в других крупных мегаполисах мира. "По сравнению с Берлином, Лондоном и Нью-Йорком безработица в Москве гораздо меньше. Сейчас более 200 тыс. вакансий предлагается на рынке, более 70 тыс. москвичей трудоустроено в последние месяцы", - сообщил мэр.