16 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин назвал главной мерой поддержки бизнеса "возможность работы без масштабных локдаунов"

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что главной мерой поддержки бизнеса в условиях пандемии является "возможность работы без масштабных локдаунов".

"Мы могли бы закрыть все в городе, и эпидемия, наверное, резко пошла бы на спад. Но какова была бы цена? Уверен, что принятые нами решения сработают, и экономика Москвы в 2021 года вернется к росту", - сообщил градоначальник в отчете перед депутатами Мосгордумы.

Он сообщил, что в рамках борьбы с последствиями кризиса городские власти сформировали четыре пакета мер, и помощь получили предприятия, на которых работает почти 800 тыс. человек. Он также пообещал, что программа льготного кредитования для бизнеса сохранится и в 2021 году.

Мэр столицы также прокомментировал рост безработных на 200 тыс. человек. Он предложил сравнивать ситуацию не с прошлыми периодами, а с положением дел в других крупных мегаполисах мира. "По сравнению с Берлином, Лондоном и Нью-Йорком безработица в Москве гораздо меньше. Сейчас более 200 тыс. вакансий предлагается на рынке, более 70 тыс. москвичей трудоустроено в последние месяцы", - сообщил мэр.

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Собянин назвал главной мерой поддержки бизнеса "возможность работы без масштабных локдаунов"

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Теги: сергей собянин, безработица, поддержка бизнеса, локдаун



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