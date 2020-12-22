Утвержден бюджет Москвы на 2021–2023 годы

Московский мэр Сергей Собянин подписал документ о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

В следующем году мегаполис впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований, чтобы не сокращать запланированные расходы бюджета и продолжать вкладывать средства в экономику.

Расходы в 2021 году - 3,1 трлн руб., дефицит — 510 млрд руб. В 2022 году доходы составят около 2,9 трлн руб., расходы — 3,2 трлн руб. В 2023 году доходы ожидаются в размере 3,1 трлн руб., расходы — 3,3 трлн руб., пишет "Коммерсант".

Напомним, Собянин назвал "огромным" дефицит в 500 млрд руб. в бюджете, который он внес в Мосгордуму на 2021 год. Во время отчета перед городскими депутатами градоначальник попытался объяснить, почему было решено компенсировать дефицит за счет госзаимствований, а не за счет сокращения расходной части бюджета.

По словам Собянина, незапланированные потери бюджета в текущем году составили порядка 600 млрд руб., из них около половины – выпадающие доходы, остальное – расходы на борьбу с пандемией.