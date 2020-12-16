16 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Екатерина Кейльман, директор ЦПКиО им. Маяковского (2020) | Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Директор Парка Маяковского: У нас очень большие планы на 2021 год

Директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман поделилась планами на следующий год. Об этом она рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге.
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"У нас очень большие планы на 2021 год, хотя сейчас по долгосрочному планированию очень сложно что-то уверенно заявлять. Тем не менее, основной проект на следующий год – это обновление театра эстрады и восстановление уникальной открытой площадки.

В условиях пандемии стало ясно, что это безумно актуально, и такой формат площадки для проведения мероприятий очень сильно изменит программу мероприятий парка", - отметила руководитель.

Она добавила, что также планируется обновление аттракционов. В частности, уже весной в парке появится новое колесо обозрения.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня Екатерина Кейльман объяснила, почему данный аттракцион будет не больше 35 метров в высоту.

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Директор Парка Маяковского: У нас очень большие планы на 2021 год

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Теги: Кейльман, Парк Маяковского, планы



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