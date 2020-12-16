ФАС заявила, что сдерживание цен на продукты будет "постоянным и продолжительным"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о "постоянном и продолжительном характере" мер по контролю за стоимостью продуктов в стране. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил службе осуществлять контроль за снижением цен на социально значимые виды продуктов.

В службе сообщили, что уже подготовили и согласовали все необходимые нормативно-правовые документы.

"Территориальные органы ФАС России по всей стране и центральный аппарат собирают и обрабатывают информацию и обращения граждан по динамике цен на такие продукты питания. Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства", - говорится в сообщении на сайте службы.

Также ведомство намерено работать с прокуратурой "для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания".

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал работу правительства из-за роста цен на продукты в рознице. Правительству было поручено разработать меры для снижения стоимости ключевых продуктов питания. В итоге цены будут фиксировать соглашениями производителей и продавцов, повышением вывозных пошлин и предоставлением прямых субсидий и льготных кредитов аграриям и перерабатывающей промышленности.