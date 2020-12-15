"До Урала, включая Урал". Минпромторг рассказал, как будут действовать фиксированные цены на продукты

15 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

"До Урала, включая Урал". Минпромторг рассказал, как будут действовать фиксированные цены на продукты

Минпромторг рассказал условия, по которым будут вводиться фиксированные цены на продукты. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Предполагается, что такие соглашения помогут поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. 

По данным Минпромторга, фиксированные цены будут установлены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты. "Фиксированные цены, о которых мы неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".

РИА Новости отмечает, что власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно.

На прошлой неделе Владимир Путин и Михаил Мишустин отчитали правительство за рост цен на социально важные продукты. Кабинету министров было велено подготовить к этой неделе меры по снижению стоимости продовольственных товаров. В итоге до 20 декабря производители должны заключить с торговыми сетями соглашения о фиксации цен. Согласно планам правительства, розничные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за кг, на подсолнечное масло – не более 110 руб. за литр.

Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"До Урала, включая Урал". Минпромторг рассказал, как будут действовать фиксированные цены на продукты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фиксированные цены на продукты, минпромторг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети