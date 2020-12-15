"До Урала, включая Урал". Минпромторг рассказал, как будут действовать фиксированные цены на продукты

Минпромторг рассказал условия, по которым будут вводиться фиксированные цены на продукты. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Предполагается, что такие соглашения помогут поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.

По данным Минпромторга, фиксированные цены будут установлены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты. "Фиксированные цены, о которых мы неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки — оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", — заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".

РИА Новости отмечает, что власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно.

На прошлой неделе Владимир Путин и Михаил Мишустин отчитали правительство за рост цен на социально важные продукты. Кабинету министров было велено подготовить к этой неделе меры по снижению стоимости продовольственных товаров. В итоге до 20 декабря производители должны заключить с торговыми сетями соглашения о фиксации цен. Согласно планам правительства, розничные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за кг, на подсолнечное масло – не более 110 руб. за литр.

Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.