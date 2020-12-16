МВД: За год в России число мигрантов снизилось почти вдвое

В МВД России заявили о снижении за год почти вдвое числа мигрантов в стране.

По данным ведомства, их количество в РФ настоящее время составляет около 6 миллионов человек, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

Отмечается, что самая многочисленная категория иностранных граждан - трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах, передает РИА Новости.

Ранее президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что в строительной отрасли наметился кадровый голод, так как из-за закрытия границ иссяк поток рабочих из соседних государств. По его словам, если границы не откроются в ближайшие полгода, для насыщения рынка кадрами потребуется помощь государства.

Проблему нехватки кадров Минстрой РФ предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов.