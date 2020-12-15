"Гастарбайтеров мало, а русские не хотят работать". В строительной отрасли наметился кадровый голод из-за COVID-19

В строительной отрасли наметился кадровый голод - из-за закрытия границ иссяк поток рабочих из соседних государств. О проблеме на пресс-конференции заявил президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. По его словам, если границы не откроются в ближайшие полгода, для насыщения рынка кадрами потребуется помощь государства.

Как пишет Ъ, по предварительным подсчетам федерального правительства, из-за пандемии коронавируса российский рынок потерял до 1,5 млн работников. При этом россияне идти работать на стройки не хотят, несмотря на безработицу и выросшие зарплаты у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб.

Проблему нехватки кадров Минстрой РФ предлагает решить путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов. Ведомство предложило упростить систему ввоза рабочих. В частности, приглашающие организации должны будут обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них COVID-19.