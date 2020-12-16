16 Декабря 2020
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ракета &quot;Сармат&quot; (2018) | Фото: YouTube Минобороны

"Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году.

Как сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в настоящее время предприятия готовятся к государственным летным испытаниям ракетного комплекса.

В настоящее время в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению, сообщает "Красная звезда".

Ранее Каракаев говорил, что перевооружение на "Сармат" планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года.

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они заменят ракетные комплексы Р-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.

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"Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году

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Теги: Сармат, ракеты



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