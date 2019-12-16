Россия начала подготовку первого полка к перевооружению на "Сарматы"

Ракетные войска стратегического назначения России начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат".

Как сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению.

Ранее Каракаев говорил, что перевооружение на "Сармат" планируется начать в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии с 2021 года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, до 2025 года в РВСН должны поступить более 40 ракет "Сармат". Они должны заменить ракетные комплексы Р-36М2 "Воевода", которые были приняты на вооружение еще в советский период.

Как сообщало Накануне.RU, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Глава государства рассказал о новой ракете "Сармат", способной атаковать как через Северный, так и через Южный полюс, а также о ракетном комплексе "Авангард". Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

Ранее были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений - "Авангарда", "Сармата", "Кинжала", "Посейдона", "Буревестника" и "Пересвета".