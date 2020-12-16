16 Декабря 2020
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Политика За рубежом
ким чен ын кндр северная корея (2012) | Фото:vesti.ru

СМИ: КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

Власти КНДР закупили вакцину от коронавируса российского производства, а также китайские термографы, написало издание "Асахи".

В настоящее время  в стране ведется вакцинация сотрудников госструктур и руководства. При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын российским препаратом не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.

Что касается термографов, то они будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что КНДР впервые за 17 лет собирается выпустить бонды. Выпуск облигаций может помочь экономике страны, на которую вдобавок к санкциям ООН оказывают негативное воздействие также последствия пандемии коронавируса.

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СМИ: КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

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Теги: КНДР, вакцина, коронавирус



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