СМИ: КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса

Власти КНДР закупили вакцину от коронавируса российского производства, а также китайские термографы, написало издание "Асахи".

В настоящее время в стране ведется вакцинация сотрудников госструктур и руководства. При этом северокорейский лидер Ким Чен Ын российским препаратом не воспользуется, пока не убедится в ее безопасности.

Что касается термографов, то они будут установлены в пропускных пунктах на границе с КНР, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что КНДР впервые за 17 лет собирается выпустить бонды. Выпуск облигаций может помочь экономике страны, на которую вдобавок к санкциям ООН оказывают негативное воздействие также последствия пандемии коронавируса.