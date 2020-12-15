Зауральские власти рассказали, когда и в каких муниципалитетах появится газ в ближайшие пять лет

Схема утверждена соглашением, которое подписали глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Газ получат 10 районных центров, которые до сих пор не видели "голубое топливо". Газ получат и десятки населённых пунктов, через которые пройдут новые газопроводы. Объём финансирования программы на пять лет с 2021 по 2025 год составит 17,5 млрд рублей.

Куртамыш получит газ уже в следующем году. Села района - Нижнее, Березово, Советское, Коминтерн, Кочарино – до 2023 года. Село Звериноголовское планируют подключить к газу в 2023 году. Ещё одним газифицируемым пунктом в районе станет село Труд и Знание.

В Кетовском районе газ в следующем году получат сразу несколько населённых пунктов – Логоушка, Сычево, Логовушка, Пименовка, Чесноки. В 2023-2024 годах планируется провести газопровод через населённые пункты Б.Раково, Галишово, Шмаково, Галаево, Орловка.

"В 2022 году получить газ смогут жители посёлка Лебяжье. Газопровод обеспечит газом Речное, Хутора, Желтики, Александровку. Посёлок Половинное рассчитывают газифицировать в 2022 году. Также в Половинском районе в течение двух ближайших лет газ получат населённые пункты Булдак, Дмитриевка и Дубровка. Также в 2022 году газопровод будет проведён до села Мокроусово. Газ появится в сёлах Юдино, Менщиково, Кузнецово, Мал. Песьяново", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Курганской области.

В 2023 году газифицируют село Альменево и населённые пункты Целинного района. В райцентр Целинное газ придёт в 2023 году, также этот вид топлива смогут использовать жители посёлков Заманилки, Матвеевка.

Город Макушино по плану получит газ в 2024 году. Строительство ещё одного газопровода – уже до Частоозерского района – обеспечит газом населённые пункты Копырино, Казаркино, Антипино, Обутковское. Все они получат газ по плану в 2023-2024 годах.

В Петухово газ должен появиться в 2024 году. Райцентр Притобольного района – село Глядянское – будет газифицирован в 2022 году. Нитка газопровода пройдёт через населённые пункты Сосновый, Арсеновка, Камышное, Раскатиха, Чернавское, Межборное. Все они также получат газ до 2022 года.

В Каргапольском районе дополнительно газифицируют населённые пункты Скоробогатово, Заозерная, Окуневское, Зауральское в 2023-2024 годах.

В Белозерском районе газ будет подведён к населённым пунктам Редькино, Русаково, Рычково, Говорухино, Кошкино. Работы запланированы на 2023-2024 годы. На 2024-2025 годы планируется газификация Тебенякское, Стеклозавод, Боровлянка.

Несколько населённых пунктов Юргамышского района получат газ в 2023-2024 годах. Это Щучье, Патракова, Чинеево, Чинеевский. На 2023-2024 годы запланированы работы в Мишкинском районе. Газифицировать будут Иванково, Кирово, Первомайское, Гаганово, Введенское, Восход, Пестово, Краснознаменское.

Множество населённых пунктов Варгашинского района получат газ в результате подписания пятилетней программы. В Щучанском районе до 2022 года трубу доведут до населённых пунктов Козино, Петрушино, Пивкино, Майка, Каясан.