15 Декабря 2020
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ФК &quot;Урал&quot; в матче против ЦСКА (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

РФС: арбитр матча ЦСКА – "Урал" допустил целый ряд ошибок

В Российском футбольном союзе официально признали, что арбитр матча ЦСКА – "Урал" Алексей Сухой допустил целый ряд ошибок, которые напрямую повлияли на результат игры.
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Напомним, встреча состоялась в минувшее воскресенье в Москве и завершилась вничью 2:2. При этом в составе каждой из команд было удалено по одному игроку, а в ворота уральцев Сухой назначил пенальти, перед этим посмотрев повтор в системе VAR.

После игры и ЦСКА, и "Урал" подали обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. У клубов появились вопросы к работе арбитра.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, сегодня, 15 декабря, они были рассмотрены. По обращению армейцев комиссия пришла к выводу, что судья ошибочно не вынес второе предупреждение игроку "Урала" Андрею Егорычеву на 27-й минуте.

"Решение мотивировано тем, что футболист "Урала" сорвал перспективную атаку соперника", - пояснили в ЭСК.

Также там посчитали, что Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота уральцев на 28-й минуте матча.

"Футболист "Урала" Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом", - заявили в комиссии.

В свою очередь, "Урал" обратился с просьбой оценить работу Алексея Сухого в эпизоде с вынесением второго предупреждения Погребняку на 47-й минуте, после которого форвард был удален. В итоге комиссия пришла к выводу, что вторая желтая карточка была показана правильно, так как игрок "Урала" очевидным образом демонстрировал свое несогласие с решением арбитра.

Отдельно ЭСК рассмотрела эпизод с назначением пенальти на 57-й минуте и установила, что Сухой ошибочно поставил 11-метровый удар в ворота екатеринбургского клуба.

"Решение мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста "Урала". Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта", - отметили в комиссии.

Несмотря на этот "разбор полетов", никакой переигровки матча не будет, а результат оставлен в силе. Будут ли применены санкции к Сухому за его ошибки, пока неизвестно.

Напомним, ранее своими впечатлениями от игры с Накануне.RU поделился автор одного из забитых голов в ворота армейцев Андрей Егорычев.

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РФС: арбитр матча ЦСКА – "Урал" допустил целый ряд ошибок

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Теги: ЦСКА, Урал, Сухой, арбитр



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