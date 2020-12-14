"Увидел заброс мяча заранее": Полузащитник Фк Урал Егорычев прокомментировал свой гол ЦСКА

Екатеринбургский Фк Урал в очередной раз отобрал очки у одного из лидеров российского футбола. Так в матче против ЦСКА на их домашней арене в Москве команда с берегов Исети не уступила. Матч закончился со счетом 2:2. При этом оранжево-черные играли в меньшистве. Так на 48 минуте был удален Павел Погребняк. Один из мячей забил атакующий хавбек "шмелей" Андрей Егорычев. Журналист Накануне.ру пообщался с отличившимся игроком после матча.

- Андрей, гол Цска был забит тобой в касание с передачи Йовичича. Мяч стал результатом наигранной комбинации?

- Я увидел, что Бранко будет делать заброс и попробовал открыться. Вопрос доверия и взаимопонимания.

- Ты долго не мог забить, переживал из-за этого. С чем можешь сравнить свои ощущения ?

- Не переживал. Просто старался помогать команде от матча к матчу.

- После удаления Павла Погребняка команда полетела вперед и стала играть лучше, чем в полном составе. Почему так на твой взгляд?

- Ну, нечего было терять после того, как пропустили. Надо было стараться создавать моменты. И получилось забить.

- Вы сыграли по схеме в 5 полузащитников против армейцев. Как думаешь, это помогло добиться ничьи?

- Игра была трудная. И Цска владели инициативой и гол забили в начале. Было удаление. Не знаю, что сыграло, всё в совокупности. Воля к победе, командный дух, удача, удачные взаимодействия.