"Увидел заброс мяча заранее": Полузащитник Фк Урал Егорычев прокомментировал свой гол ЦСКА

14 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Свердловская область В России
Андрей Егорычев, ФК &quot;Урал&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Увидел заброс мяча заранее": Полузащитник Фк Урал Егорычев прокомментировал свой гол ЦСКА

Екатеринбургский Фк Урал в очередной раз отобрал очки у одного из лидеров российского футбола. Так в матче против ЦСКА на их домашней арене в Москве команда с берегов Исети не уступила. Матч закончился со счетом 2:2. При этом оранжево-черные играли в меньшистве. Так на 48 минуте был удален Павел Погребняк. Один из мячей забил атакующий хавбек "шмелей" Андрей Егорычев. Журналист Накануне.ру пообщался с отличившимся игроком после матча.

- Андрей, гол Цска был забит тобой в касание с передачи Йовичича. Мяч стал результатом наигранной комбинации?
- Я увидел, что Бранко будет делать заброс и попробовал открыться. Вопрос доверия и взаимопонимания.
- Ты долго не мог забить, переживал из-за этого. С чем можешь сравнить свои ощущения ?
- Не переживал. Просто старался помогать команде от матча к матчу.
- После удаления Павла Погребняка команда полетела вперед и стала играть лучше, чем в полном составе. Почему так на твой взгляд?
- Ну, нечего было терять после того, как пропустили. Надо было стараться создавать моменты. И получилось забить.
- Вы сыграли по схеме в 5 полузащитников против армейцев. Как думаешь, это помогло добиться ничьи?
- Игра была трудная. И Цска владели инициативой и гол забили в начале. Было удаление. Не знаю, что сыграло, всё в совокупности. Воля к победе, командный дух, удача, удачные взаимодействия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Увидел заброс мяча заранее": Полузащитник Фк Урал Егорычев прокомментировал свой гол ЦСКА

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети