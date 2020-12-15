России предрекли сокращение населения до 125 миллионов к 2050 году

"Трезвая Россия" спрогнозировала снижение численности населения страны до 125 миллионов человек к 2050 году.

Среди факторов, которые влияют на негативную динамику, в отчете отмечены алкоголь, табак и наркотики. От их потребления ежегодно погибают более миллиона граждан, и за последние 35 лет погибло более 30 млн человек.

При этом падение рождаемости в стране, по мнению экспертов, вызвано не только демографической ямой 1990-х годов, но и последствиями употребления наркотиков, пишет РИА Новости.

Глава проекта отметил, что употребление алкоголя, наркотиков "формирует негативные репродуктивные установки", и привел в пример идею чайлдфри и аборты.

Ранее российское правительство скорректировало собственный прогноз по убыли населения страны. В предыдущем варианте прогнозировалось, что население сократится на 158 тысяч человек, а прирост начнется с 2022 года. В обновленном варианте скорость сокращения общей численности россиян уже в 2020 году возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в 2019 году.

Согласно документу, за 2020-2024 годы население России уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Перелом ситуации возможен только в 2030 году.