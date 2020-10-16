Кабмин РФ: убыль населения России возрастет в 10 раз за год

Российское правительство скорректировало собственный прогноз по убыли населения страны.

Об этом следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития РФ. В предыдущем варианте прогнозировалось, что население сократиться на 158 тысяч человек, а прирост начнется с 2022 года. В обновленном варианте скорость сокращения общей численности россиян уже в 2020 году возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в 2019 году.

Согласно документу, за 2020–2024 годы население России уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Перелом ситуации возможен только в 2030 году, сообщает РБК.

Как сообщалось, 46% россиян в возрасте от 18 до 45 лет не собираются заводить детей. Причина – неустойчивое материальное положение или просто не хотят. Таковы данные исследования Аналитического центра НАФИ.