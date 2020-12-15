МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14

Самолет МС-21-310 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14. До сих пор на опытные образцы ставили американские силовые установки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил, что в конце ноября было условлено, что самолет должен совершить первый полет на российских двигателях до конца 2020 года.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем. Продолжительность полета составила 1 час 25 минут.

"Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации", - полагает генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.