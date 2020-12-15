15 Декабря 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Перми оштрафовали крупнейший медицинский центр за нарушение санитарных требований в период пандемии

Крупнейшему медицинскому центру Перми - Клинической городской больнице им. С. Н. Гринберга не удалось оспорить штраф за нарушения санитарно-гигиенических требований, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

На основании предписания главного государственного санитарного врача по Кировскому району Перми в городской клинической больнице им. С.Н. Гринберга проведено санитарно-эпидемиологическое обследование. В результате было выявлено, что несмотря на действующий режим повышенной готовности, работников больницы, у которых были симптомы ОРВИ, не изолировали и не госпитализировали. Также в больнице не контролировалось соблюдение масочного режима.

Кировский районный суд Перми оштрафовал больницу на 100 тыс. руб. В больнице попытались решение оспорить, ссылаясь на недоказанность вмененных нарушений. Однако краевой суд с доводами защитника больницы не согласился и оставил решение без изменений.

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В Перми оштрафовали крупнейший медицинский центр за нарушение санитарных требований в период пандемии

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Теги: самолет, мс 21 пермские двигатели



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