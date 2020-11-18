Президент Турции объявил о комендантском часе

Для борьбы с распространением COVID-19 в Турции вводится частичный локдаун.

Как сообщил президент республики Реджеп Эрдоган, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00. Также решено закрыть все кинотеатры в стране. Они прекратят работу до конца текущего года. Также до Нового года будут закрыты школы, сообщает РБК,

В Турции выявлено более 421 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, интенсивность чартеров между Россией и Турцией в ближайшее время может начать сокращаться.

Но это связано не с тем, что в обеих странах сейчас вторая волна пандемии, а с тем, что на турецких курортах с наступлением зимы заканчивается туристический сезон.