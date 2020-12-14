14 Декабря 2020
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Наука и техника В России
ракета Ангара (2013) | Фото:fed.sibnovosti.ru

"В дальнем космосе мы все повязаны – Россия, США и Китай" – Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал сегодняшнее испытание тяжелой ракеты-носителя "Ангара" "историческим событием".
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Руководитель госкорпорации сразу после прилета с космодрома принял участие в круглом столе в Совете Федерации по вопросам конкуренции в космосе с США. Он рассказал о потенциале "Ангары" и о том, что освоение дальнего космоса в одиночку сейчас не может осуществить ни одна из космических держав, каких бы заявлений она не делала.

"Впервые у нас появилась тяжелая ракета, построенная на модульном принципе. С восточного в 2024 году будет пилотируемый пуск. Появится модернизированная версия, водородная", - рассказал Рогозин.

"Можно Луну сколько угодно обсуждать, но если говорить "халва" – во рту слаще не станет. Со следующего года мы возобновляем нашу лунную программу. Будет запущен аппарат "Луна-25". Впервые за 45 лет мы возвращаемся на Луну. Технологии живут столько, сколько живут их создатели. Я штучно занимался подбором правильных людей в НПО им. Лавочкина (занимается лунным проектом – прим. ред.). Там молодые ребята только. В 24 году полетит следующая миссия. Уже есть "железо", которое собирается НПО им. Лавочкина", - рассказал Рогозин.

Он отметил, что китайцы, отрабатывающие сейчас взлеты и посадку на Луне без людей, действуют "абсолютно правильно, по советским лекалам".

"Мы рассматриваем "Ангару" в пилотируемом варианте как носитель для испытания корабля "Орел". Уже должен быть готов макет корабля в этом году. Он расчитан на 4-6 человек. Он многоразовый. Не надо сравнивать с Crew Вragon. Это корабли (разработки SpacX и Boeing – прим. ред.) для низких орбит, они могут обслуживать только МКС. Мы не отстаем от плана по срокам. Испытания начнутся в ноябре-декабре 23 года. А затем, в 28 году мы должны начать испытания посадки на Луну и в 30 году посадить [пилотируемый] корабль", - озвучил планы Рогозин.

Он сообщил о предложениях китайцев, поступивших в июне этого года: "Они предлагают рассматривать возможность совместно работать на Луне: мы, они плюс европейцы. Я не уверен, что речь будет о конгломерате и создании единой базы на Луне. И не очень верю в программу "Артемида" (лунный проект США с привлечением других стран-партнеров – прим. ред.). Лунная программа Трампа была рассчитана на внутреннее потребление. Не уверен, что демократы будут этим заниматься", - говорит Рогозин.

роскосмос, воронежский механический завод, вмз,ракетные двигатели, протон, ангара,разгонный блок(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

ОН рассказал, что сейчас все технические решения, создаваемые для исследования Луны, "разрабатываются с прицелом адаптации к иностранным техническим средствам".

"До МКС расстояние менее 400 км. Высота орбиты Луны в тысячу раз больше. Постоянной возможности спасти экипаж физически нет. Дальний космос не может осваиваться Америкой самостоятельно без России и Китая. Есть понятие технического резервирования. Союзниками в таком освоении могут быть только те державы, которые обладают аналогичными возможностями. Люксембург, Великобритания, Япония – чем они могут быть полезны? У них нет ракеты-носителя, корабля. Никто, кроме России и Китая, не смогут спасти [экипаж]. Но тут как с подлодкой "Курск", нужна адаптация оборудования при взаимопомощи. NASA обязана сделать шлюз адаптированный к российскому кораблю. Это в их интересах, я так и сказал Брайденстайну (главе NASA – прим. ред.).

"Никуда они без нас не денутся, и мы, к сожалению, тоже. Мы просто повязаны в дальнем космосе. Для меня это было откровение. Но играть в игры [в дальнем космосе] нельзя – профессионалы очень быстро поставят на место. Дальний космос не прощает политических ошибок, это факт", - заключил Рогозин.

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"В дальнем космосе мы все повязаны – Россия, США и Китай" – Рогозин

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Теги: дмитрий рогозин, ракета-носитель, ангара, дальний космос, программа артемида



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