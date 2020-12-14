Китайский зонд "Чанъэ-5" начал переходить с лунной орбиты на земную

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" начал возвращение на Землю.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", сегодня в 11:13 два двигателя 25N на орбитальном аппарате и возвращающемся аппарате проработали около 28 секунд, успешно выполнив первую коррекцию перехода с лунной на земную орбиту. В настоящее время системы орбитального аппарата и космического корабля, несущего лунные образцы, находятся в хорошем состоянии.

Напомним, китайской миссии удалось получить образцы породы спутника Земли и доставить их в модуль, который до сего дня находился на лунной орбите. Планировалось отобрать два килограмма породы, но как отмечали авторы проекта, главное в данном случае - не количество образцов, а отработка процесса их получения и доставки на Землю.