14 Декабря 2020
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Наука и техника За рубежом
Китайский зонд Чанъэ-5 на поверхности Луны (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

Китайский зонд "Чанъэ-5" начал переходить с лунной орбиты на земную

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" начал возвращение на Землю.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", сегодня в 11:13 два двигателя 25N на орбитальном аппарате и возвращающемся аппарате проработали около 28 секунд, успешно выполнив первую коррекцию перехода с лунной на земную орбиту. В настоящее время системы орбитального аппарата и космического корабля, несущего лунные образцы, находятся в хорошем состоянии.

Схема возвращения китайского зонда Чанъэ-5(2020)|Фото: chinadaily.com.cn

Напомним, китайской миссии удалось получить образцы породы спутника Земли и доставить их в модуль, который до сего дня находился на лунной орбите. Планировалось отобрать два килограмма породы, но как отмечали авторы проекта, главное в данном случае - не количество образцов, а отработка процесса их получения и доставки на Землю.

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Китайский зонд "Чанъэ-5" начал переходить с лунной орбиты на земную

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Теги: Китай, Луна, зонд



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