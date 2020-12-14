"Краснодар" сыграет в плей-офф Лиги Европы с обидчиком ЦСКА

Определился соперник российского клуба "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы. Как передает корреспондент Накануне.RU, жеребьевка этой стадии турнира прошла в понедельник.

По ее результатам "быкам" предстоит встретиться с загребским "Динамо". Первый матч пройдет 18 февраля 2021 года, ответная встреча состоится 25 февраля.

Примечательно, что хорватский клуб был в одной группе с московским ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первой встрече в Москве была зафиксирована ничья, а в ответной игре в Загребе российская команда уступила со счетом 3:1.

Остальные пары 1/16 финала Лиги Европы выглядят так:

Итоги жеребьевки Лиги Европы! Верим в «Краснодар» 💚 pic.twitter.com/GcEx8JHlXQ — Sports.ru (@sportsru) December 14, 2020

Напомним, также сегодня стали известны все соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/21.