14 Декабря 2020
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ФК Краснодар (2019) | Фото: twitter.com/FCKrasnodar

"Краснодар" сыграет в плей-офф Лиги Европы с обидчиком ЦСКА

Определился соперник российского клуба "Краснодар" в 1/16 финала Лиги Европы. Как передает корреспондент Накануне.RU, жеребьевка этой стадии турнира прошла в понедельник.

По ее результатам "быкам" предстоит встретиться с загребским "Динамо". Первый матч пройдет 18 февраля 2021 года, ответная встреча состоится 25 февраля.

Примечательно, что хорватский клуб был в одной группе с московским ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первой встрече в Москве была зафиксирована ничья, а в ответной игре в Загребе российская команда уступила со счетом 3:1.

Остальные пары 1/16 финала Лиги Европы выглядят так:

Напомним, также сегодня стали известны все соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/21.

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"Краснодар" сыграет в плей-офф Лиги Европы с обидчиком ЦСКА

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Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо З, жеребьевка



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