30 Октября 2020
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Константин Кучаев (2020) | Фото: Пресс-служба ФК ЦСКА

Тренер ЦСКА - о второй ничье в Лиге Европы: Просто не хватало забитого гола

ЦСКА накануне сыграл вничью в домашнем матче с "Динамо" Загреб в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы UEFA.

Встреча завершилась со счётом 0:0. Несмотря на обилие моментов, распечатать ворота хорватского клуба армейцам так и не удалось.

"Нам сложно говорить слова в упрек команде, мы играли довольно качественно, - сказал после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Хорошо смотрелись в атаке, как и предыдущих матчах. Где-то не хватило последнего паса, где-то торопились с ударом, поэтому не смогли дожать соперника. Хотя мы были сегодня лучше и ближе к победе".

Отметим, что в матче 1-го тура ЦСКА также сыграл вничью.

В параллельном матче накануне австрийский "Вольфсберг" в гостях разгромил голландский "Фейеноорд" - 4:1.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в гостях в Роттердаме 5 ноября.

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Тренер ЦСКА - о второй ничье в Лиге Европы: Просто не хватало забитого гола

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Теги: Футбол, Лига Европы, ЦСКА, Динамо Загреб, Виктор Гончаренко



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