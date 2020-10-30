Тренер ЦСКА - о второй ничье в Лиге Европы: Просто не хватало забитого гола

ЦСКА накануне сыграл вничью в домашнем матче с "Динамо" Загреб в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы UEFA.

Встреча завершилась со счётом 0:0. Несмотря на обилие моментов, распечатать ворота хорватского клуба армейцам так и не удалось.

"Нам сложно говорить слова в упрек команде, мы играли довольно качественно, - сказал после игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Хорошо смотрелись в атаке, как и предыдущих матчах. Где-то не хватило последнего паса, где-то торопились с ударом, поэтому не смогли дожать соперника. Хотя мы были сегодня лучше и ближе к победе".

Отметим, что в матче 1-го тура ЦСКА также сыграл вничью.

В параллельном матче накануне австрийский "Вольфсберг" в гостях разгромил голландский "Фейеноорд" - 4:1.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в гостях в Роттердаме 5 ноября.