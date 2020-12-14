Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов UEFA сезона 2020/2021.

Первые игры данной стадии запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля будущего года, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.

Полностью состав пар выглядит так:

Месси в гостях у Неймара, «Челси» против обороны «Атлетико» и «Аталанта» – «Реал».



Ты только представь, что нас ждет в 1/8 🤩https://t.co/3SJ9HqWSHl pic.twitter.com/wbQm6kiyIC — Матч ТВ (@MatchTV) December 14, 2020

Отметим, что ни один из трёх российских представителей в ЛЧ в плей-офф пробиться не смог.