14 Декабря 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2020) | Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" испытала в Югре новую отечественную разработку для бурения

На Южно-Приобском месторождении в ХМАО успешно прошли испытания роторной управляемой системы (РУС), созданной в России. Она предназначена для бурения сложных скважин.

Как рассказали Накануне.RU в компании "Газпром нефть", система РУС-ГМ-195 разработана российским научно-производственным предприятием "БУРИНТЕХ". Первый прототип был протестирован еще в начале 2017 года, заключительные испытания состоялись в октябре 2020-го – с помощью РУС был пробурен участок скважины длиной более 1900 метров. 

Роторные управляемые системы позволяют оперативно менять траекторию бурения – это происходит за счет вращения всей бурильной колонны, а не только долота. Тем самым достигается максимальная точность проводки скважины и повышается эффективность нефтедобычи.

"Мы работаем со сложными запасами, доля которых в нашем портфеле год от года растет. Для их успешного освоения требуется высокотехнологичное оборудование. Использование отечественной разработки позволит нам снизить стоимость бурения сложных скважин и улучшить экономику проектов, а значит, и нашу конкурентоспособность, что крайне важно в сегодняшних экономических условиях", – подчеркнул заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев

НПП "БУРИНТЕХ" создало систему РУС-ГМ-195 при финансовой поддержке Фонда развития промышленности РФ. Как отметил заместитель главы Минпромторга Михаил Иванов, в дальнейшем можно будет перейти к освоению других типоразмеров таких систем и практически полностью обеспечить потребности рынка за счет российских технологий. 

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"Газпром нефть" испытала в Югре новую отечественную разработку для бурения

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Теги: Газпром нефть, отечественная разработка бурение



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