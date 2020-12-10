10 Декабря 2020
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футбол, Лига Чемпионов УЕФА, кубок (2017) | Фото: wrestlingua.com

Провал. Российские клубы одержали лишь одну победу в 18 матчах футбольной Лиги чемпионов

Российские футбольные клубы провалили групповой этап в Лиге чемпионов UEFA, одержав лишь одну победу в 18 матчах данной стадии.

Единственная победа в активе у "Краснодара" в домашнем матче с французским "Ренном" (1:0). К слову, "быки" набрали в группе 5 очков и единственные продолжат играть в еврокубках весной - с 3 места в группе они завоевали путёвку в плей-офф Лиги Европы.

"Зенит" и "Локомотив" заняли последние места в своих группах. У клуба из Санкт-Петербурга лишь одна ничья и пять поражений в шести матчах (при этом в группу они попали из первой корзины отбора). У "железнодорожников" в итоге в активе оказалось три ничьи и три поражения.

Что касается ЦСКА, который выступает в Лиге Европы, то он свой последний матч проведет сегодня, однако результат на турнирную таблицу не повлияет. У "армейцев" также лишь три очка после пяти проведённых игр.

Добавим, что в таблице коэффициентов UEFA российские клубы проводят пока худший сезон по набранным баллам за последние пять лет. У нас в активе лишь 4.333 балла (в предыдущие годы Россия набирала 9.200, 12.600, 7.583 и 4.666 балла). Мы остаёмся с 38.382 суммарными баллами на 7-м месте, но к нам приближаются Нидерланды (36.400), Бельгия (36.100) и Австрия (34.825).

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Провал. Российские клубы одержали лишь одну победу в 18 матчах футбольной Лиги чемпионов

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зенит, Локомотив, Краснодар



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