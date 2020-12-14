14 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Скоростной поезд &quot;Ласточка&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье возбуждено почти 30 тысяч административных дел за нарушения эпидемиологического режима

В Пермском крае с апреля месяца по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" возбуждено более 29 тысяч административных дел, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопасности.

Только в декабре было составлено 1077 протоколов.

Самые распространенные нарушения – несоблюдение персоналом объектов и посетителями масочного режима, отсутствие необходимого запаса масок, отсутствие входного контроля сотрудников, отсутствие дезинфицирующих средств и антисептиков, устройств для обеззараживания воздуха.

Напомним, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить проведение профилактических мероприятий органами местного самоуправления и ежедневно анализировать работу правоохранительных органов и Роспотребнадзора по составлению протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

В лучшую сторону по итогам работы отмечены администрации города Пермь, Соликамского, Чайковского и Чернушинского городских округов, а также деятельность министерства промышленности и торговли и министерства транспорта.

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В Прикамье возбуждено почти 30 тысяч административных дел за нарушения эпидемиологического режима

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Теги: нарушения, роспотребнадзор, коронавирус, административное дело



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