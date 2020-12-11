12 Декабря 2020
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нижневартовск, новый год, новогоднее оформление (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Пермском крае режим самоизоляции и ограничений продлен до 27 декабря

В Пермском крае режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями продлен до 27 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19. Также продлены действующие антиковидные ограничения. До особого распоряжения оперштаба под ограничения попадают ночные клубы, детские развлекательные центры и иные развлекательные заведения, а также культурно-массовые мероприятия, в числе которых физкультурные и праздничные корпоративные мероприятия.

Кроме того, изменено количество участников мероприятий, проводимых на открытых пространствах - с 400 до 50 участников исходя из расчета 1 чел. на 4 кв. м. В оперштабе особо подчеркнули, что речь идет об официальных мероприятиях.

Согласно решению оперштаба, сохраняется ограничение на время работы заведений общепита – с 1.00 ночи до 6.00 часов утра, также до 27 декабря под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

На сегодняшний день в Пермском крае выявлено 315 новых случаев заражения COVID-19: 92 человека проходят лечение в больницах, 223 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 140 мужчин, 166 женщин и 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 91 человек, 135 человек в возрасте 45-65, 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

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В Пермском крае режим самоизоляции и ограничений продлен до 27 декабря

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Теги: коронавирус, самоизоляция, ограничения, режим повышенной готовности, праздники



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