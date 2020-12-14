14 Декабря 2020
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12-миллиардная тонна нефти (2020) | Фото: ДОИВС Югры

Цены на нефть восстановились до докризисного уровня

Цены на баррель нефти марки Brent к середине декабря вернулись (впервые с марта) на докризисный уровень в $50 и выше. На предыдущей неделе и российская марка Urals торговалась примерно на этом уровне, пишут "Ведомости". Напомним, в весной этого года – после срыва первой сделки ОПЕК+ и начала первого локдауна по коронавирусу – цены на нефть Brent в какой-то момент уходили в отрицательную зону, российское "черное золото" продавалось ниже $15 за баррель.
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Минфин России на 2021 год заложил в бюджет цену на нефть в $43 за баррель. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, если цены на нефть будут выше этой цифры, то в действие вступит бюджетное правило и Фонд национального благосостояния (ФНБ) снова начнет пополняться.

А вот как на прошлой неделе вице-премьер по ТЭК Александр Новак описывал стратегию группы ОПЕК+ на предстоящий год: "С января страны увеличат добычу на 500 тыс. баррелей в сутки – до 7,7 млн баррелей в сутки. Распределение будет пропорционально добыче в странах-участницах сделки. Встречи для оценки состояния рынка будут проходить ежемесячно. Это соответствует интересам России. Каждый месяц, согласно условиям сделки, можно будет в целом увеличить добычу не более чем на 500 тыс. баррелей в сутки". Условия сделки позволят России с января 2021 года увеличить добычу на 625 тыс. баррелей в сутки или 31% от максимального уровня сокращения.

Новак считает, что спрос по сравнению с апрелем частично восстановился, но он "делает это медленнее, чем мы прогнозировали (восстановление составило 15-17 млн баррелей в сутки)". "Из позитивных факторов – завершение выборов в США и анонс нескольких вакцин от коронавируса. Также восстанавливается азиатский рынок. Отрицательно влияют такие факторы как ограничения со второй волной пандемии, а также коммерческие авиаперевозки на уровне 64% от докризисного, автомобильная активность населения в зимний период ниже, но все равно значительно выше, чем в весенний период кризиса. В странах, которые не входят в ОПЕК+, постепенно активизировались инвестиции и добыча", - отметил Новак.

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Цены на нефть восстановились до докризисного уровня

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Теги: нефть, баррель, brent, urals



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