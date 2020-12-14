Трамп не захотел делать прививку от COVID-19 в числе первых

Президент США Дональд Трамп, который в октябре переболел COVID-19, заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Как считает американский лидер, сотрудники Белого дома должны получить вакцину позже в рамках программы вакцинации, если в этом нет особой необходимости.

В своем Twitter Трамп сообщил, что попросил внести такую корректировку.

Как пишет Regnum, ранее в Белом доме заявили, что должностные лица высокого ранга в США получат прививку от коронавируса в обязательном порядке.

Напомним, на Дональда Трампа в США обрушилась волна критики после того, как он после трех дней лечения от коронавируса ненадолго покинул госпиталь Уолтера Рида на бронированном внедорожнике, чтобы поблагодарить своих сторонников.