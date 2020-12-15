Массовая вакцинация от коронавируса началась в США

В США стартовала кампания по массовой вакцинации от коронавируса.

Первым прививку получили медсестры из штата Нью-Йорк. "Введена первая вакцина. Поздравляем США! Поздравляем мир!", - сказал действующий президент США Дональд Трамп.

В первой партии препарата, который до 16 декабря направят во все штаты, будет 2,9 млн доз, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Трамп, который в октябре переболел COVID-19, заявил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.

Как считает американский лидер, сотрудники Белого дома должны получить вакцину позже в рамках программы вакцинации, если в этом нет особой необходимости.