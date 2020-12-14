14 Декабря 2020
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вич-инфекция, врач, колбы (2016) | Фото: achit-adm.ru

Роспотребнадзор: ложноположительные тесты на ВИЧ после "Эпиваккороны" исключены

Возможность появления ложноположительных результатов в тестах на ВИЧ-инфекцию после вакцинации от COVID-19 "Эпиваккороной" исключена.

"Данные, полученные при проведении клинических исследований, свидетельствуют о высоком профиле безопасности вакцины и отсутствии серьезных неблагоприятных явлений", - сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Как сообщалось, университет Квинсленда и австралийская компания CSL приостановили клинические испытания вакцины от коронавируса из-за ложноположительных тестов на ВИЧ у некоторых добровольцев.

Как говорится в заявлении разработчиков, разработка вакцины не будет переходить ко второй и третьей фазам испытаний.

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Роспотребнадзор: ложноположительные тесты на ВИЧ после "Эпиваккороны" исключены

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Теги: ВИЧ, Эпиваккорона



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