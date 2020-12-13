13 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
Армен Саркисян, президент Армении (2018) | Фото:parliament.am

Президент Армении требует экстренно созвать парламент из-за ситуации в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что в связи с нарушением азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе парламент республики должен созвать внеочередное заседание. Об этом сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее",— говорится в заявлении президента.

Напомним, что 10 ноября при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом часть территории Карабаха отошла Азербайджану, в регион ввели российских миротворцев.

12 декабря Азербайджан возобновил военные действия в Нагорном Карабахе. Армия Баку пошла в наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрустком районе. Согласно мирному договору, они не переходили под контроль Баку.

11 декабря азербайджанская сторона попыталась атаковать позиции армянских сил на южном направлении. Завязалась перестрелка. С армянской стороны ранения получили трое военнослужащих-резервистов. Азербайджанская сторона утверждает, что перестрелка произошла якобы из-за провокационных действий армянской стороны.

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Президент Армении требует экстренно созвать парламент из-за ситуации в Карабахе

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Теги: армения, карабах, перемирие, армен саркисян



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