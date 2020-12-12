Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе

Азербайджан возобновил военные действия в Нагорном Карабахе. Армия Баку пошла в наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрустком районе. Согласно мирному договору, они не переходили под контроль Баку.

Как передает Регнум, 11 декабря в 20.40 по местному времени (19.40 по московскому времени) азербайджанская сторона попыталась атаковать позиции армянских сил на южном направлении. Завязалась перестрелка. С армянской стороны ранения получили трое военнослужащих-резервистов. Их жизни ничего не угрожает.

Азербайджанская сторона утверждает, что перестрелка произошла якобы из-за провокационных действий армянской стороны.

В Минобороны России заявили о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, что 10 ноября при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом часть территории Карабаха отошла Азербайджану, в регион ввели российских миротворцев.



10 декабря в Баку прошел военный парад. Турецкое агентство Anadolu называло мероприятие "Парадом Победы в честь освобождения Карабаха от армянской оккупации".