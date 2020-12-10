10 Декабря 2020
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Военный парад в Баку в честь победы в Карабахе (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Баку проходит "Парад Победы в честь освобождения Карабаха от армян". Принимает его Эрдоган

В Баку на площади Свободы проходит военный парад. Принимают его лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Турции и Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед тем как принять участие в Параде Победы Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган совершили намаз.

В параде принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких войск. На параде показали трофеи, захваченные азербайджанцами при поддержке Турции в Карабахе.

Военный парад в Баку в честь победы в Карабахе(2020)|Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Турецкое агентство Anadolu называет мероприятие "Парадом Победы в честь освобождения Карабаха от армянской оккупации".

Военный парад в Баку в честь победы в Карабахе(2020)|Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Военный парад в Баку в честь победы в Карабахе(2020)|Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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В Баку проходит "Парад Победы в честь освобождения Карабаха от армян". Принимает его Эрдоган

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Теги: Азербайджан, Баку, военный парад, Карабах



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