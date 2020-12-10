В Баку проходит "Парад Победы в честь освобождения Карабаха от армян". Принимает его Эрдоган

В Баку на площади Свободы проходит военный парад. Принимают его лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Турции и Реджеп Тайип Эрдоган.

Перед тем как принять участие в Параде Победы Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган совершили намаз.

В параде принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники. Ожидается проход турецких войск. На параде показали трофеи, захваченные азербайджанцами при поддержке Турции в Карабахе.

Турецкое агентство Anadolu называет мероприятие "Парадом Победы в честь освобождения Карабаха от армянской оккупации".