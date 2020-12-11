Путин про Навального: "Если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело"

Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему в России не возбуждено уголовное дело по факту инцидента с Алексеем Навальным.

Тему создателя ФБК во время встречи президента с членами СПЧ поднял журналист Николай Сванидзе (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Путин назвал Навального "известным фигурантом" и напомнил, что в России по этому инциденту проводится проверка.

"Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы. Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" – спросил Путин.

Сванидзе указал, что "мужик чуть не умер" и спросил, почему не возбудить уголовное дело.

"Нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и Прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", - сообщил президент.