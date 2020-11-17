Навальный подал в суд на пресс-секретаря Путина

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как следует из иска, официальный представитель Кремля якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального.

Речь идет о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства - Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация".

"Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами", — сказал официальный представитель Кремля.

Навальный требует от Пескова опубликовать на сайте kremlin.ru опровержение в течение десяти дней, после того как решение суда вступит в силу, сообщает РБК.

Ранее Дмитрий Песков пояснил, какова была роль президента Владимира Путина в отправке за границу Алексея Навального.

По словам пресс-секретаря, помощь Путина заключалась в общении с Генпрокуратурой, ведь у Навального было ограничение на выезд за границу.

22 октября, выступая на форуме Валдайского клуба, Путин заявил: "Если бы хотели отравить Навального, вряд ли бы отправили его на лечение за границу. А могли бы ведь не выпускать - у него были ограничения на выезд".