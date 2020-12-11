12 Декабря 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Борис Немцов траур убийство (2015) | Фото: sledcom.ru/

Путин заявил, что дело об убийстве Немцова можно доработать

Президент России Владимир Путин заявил, что расследование дела об убийстве политика Бориса Немцова можно доработать, передает корреспондент Накануне.RU.

О резонансном преступлении глава государства вспомнил во время встречи с членами СПЧ (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

"Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены да и заказчики", заявил Путин. Ранее об установлении личности заказчика официальные лица не сообщали.

Борис Немцов был застрелен в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Два года спустя за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона Внутренних войск "Север" Заур Дадаев. Следствие считает, что именно он стрелял в политика. Сроки получили и другие участники преступления: братьев Анзора и Шадида Губашевых приговорили к 19 и 16 годам колонии соответственно, Темирлана Эскерханова — к 14, а Хамзата Бахаева — к 11.

Также Путин прокомментировал ситуацию с отравлением Навального.

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Путин заявил, что дело об убийстве Немцова можно доработать

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Теги: Владимир путин, Борис Немцов, убийство



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