Российские спортсмены стали лидерами по употреблению допинга в 2018 году - WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало отчет об употреблении допинга спортсменами в 2018 году. Россияне стали лидерами антирейтинга – зафиксировано 144 нарушения антидопинговых правил.

Впрочем, на россиян приходится не такая уж значительная часть от всех нарушений, которых было 1923. Допинг использовали лица 117 национальностей из 92 видов спорта. Это на 6,5% больше, чем в 2017 году, передают "Ведомости".

Чаще всего среди спортсменов из России антидопинговые правила нарушают пауэрлифтеры (39 нарушений), далее следуют легкоатлеты и тяжелоатлеты.

При этом в целом в мире больше всего нарушителей среди велогонщиков. Легкая и тяжелая атлетика, впрочем, тоже входят в топ-3.

Что касается других массовых нарушителей антидопинговых правил, то в лидерах оказались Италия и Франция (132 и 114 нарушений соответственно).

Напомним, в середине ноября этого года сенат США принял так называемый "антидопинговый акт Родченкова". Документ даст возможность американским официальным лицам преследовать всех (в том числе и иностранцев) уголовно за нарушение антидопинговых правил во время соревнований, в которых участвовали американцы.

Документ назван в честь Гриогрия Родченкова, экс-главы Российского антидопингового агентства, с которого начался громкий допинговый скандал, аукающийся России до сих пор.

Благодаря "акту Родченкова" США смогу добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов. Санкции серьезные: штраф до $1 млн или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Отмечается, что закон нацелен на окружение спортсменов: врачей, тренеров, агентов и т.д., а не на самих участников соревнований, которые уже находятся под действием правил Всемирного антидопингового агентства.

В WADA, впрочем, "акт Родченкова" не одобрили, поскольку он явно выходит за юрисдикцию США.