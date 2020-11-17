Сенат США принял "антидопинговый акт Родченкова"

Сенат США принял так называемый "антидопинговый акт Родченкова". Документ (в случае подписания президентом страны) даст возможность американским официальным лицам преследовать всех (в том числе и иностранцев) уголовно за нарушение антидопинговых правил во время соревнований, в которых участвовали американцы.

Документ назван в честь Гриогрия Родченкова, экс-главы Российского антидопингового агентства, с которого начался громкий допинговый скандал, аукающийся России до сих пор.

Ожидается, что акт успеет подписать Дональд Трамп до своего ухода с поста президента США (если, конечно, он уйдет).

Благодаря "акту Родченкова" США смогу добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов. Санкции серьезные: штраф до $1 млн или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Отмечается, что закон нацелен на окружение спортсменов: врачей, тренеров, агентов и т.д., а не на самих участников соревнований, которые уже находятся под действием правил Всемирного антидопингового агентства.

В ВАДА, впрочем, "акт Родченкова" не одобрили, поскольку он явно выходит за юрисдикцию США.