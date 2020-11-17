Сенат США принял "антидопинговый акт Родченкова"

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Григорий Родченков (2016) | Фото: http://kazan.sovsport.ru/gazeta/article-item/903821

Сенат США принял "антидопинговый акт Родченкова"

Сенат США принял так называемый "антидопинговый акт Родченкова". Документ (в случае подписания президентом страны) даст возможность американским официальным лицам преследовать всех (в том числе и иностранцев) уголовно за нарушение антидопинговых правил во время соревнований, в которых участвовали американцы.

Документ назван в честь Гриогрия Родченкова, экс-главы Российского антидопингового агентства, с которого начался громкий допинговый скандал, аукающийся России до сих пор.

Ожидается, что акт успеет подписать Дональд Трамп до своего ухода с поста президента США (если, конечно, он уйдет).

Благодаря "акту Родченкова" США смогу добиваться судебного преследования лиц, виновных в использовании допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов. Санкции серьезные: штраф до $1 млн или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Отмечается, что закон нацелен на окружение спортсменов: врачей, тренеров, агентов и т.д., а не на самих участников соревнований, которые уже находятся под действием правил Всемирного антидопингового агентства.

В ВАДА, впрочем, "акт Родченкова" не одобрили, поскольку он явно выходит за юрисдикцию США.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сенат США принял "антидопинговый акт Родченкова"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: акт родченкова, допинг, сенат сша, вада



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети