11 Декабря 2020
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Андрей Травников, врио губернатора, Новосибирская область (2017) | Фото:st.cherinfo.ru

Новосибирский губернатор выступил за выходной для женщин 31 декабря

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал работодателей региона сделать 31 декабря выходным днем хотя бы для представительниц прекрасного пола.

Он обратился к руководителям с просьбой сделать 31 декабря выходным для своих работников, "по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты".

Губернатор добавил, что правительство региона в этот день будет работать, пишет Regnum. Он подчеркнул, что считает правильным сделать 31 декабря выходным днем, однако постановлений издавать не будет.

Травников отметил, что в решениях, которые принимаются по этому поводу в разных регионах, "много лукавства".

Напомним, главы более 20 субъектов РФ распорядились сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее Госдума отклонила законопроект, внесенный ЛДПР, о переносе выходного на 31 декабря. Напомним, депутаты предлагали не вводить новый выходной, а переносить его с какого-то другого дня, чтобы в итоге количество рабочих дней в году не уменьшалось. Но в ЛДПР не оставляют попытки сделать 31 декабря выходным днем навсегда. Фракция снова будет вносить законопроект, на этот раз доработанный.

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Новосибирский губернатор выступил за выходной для женщин 31 декабря

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Теги: 31 декабря, выходной день, женщины, андрей травников



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