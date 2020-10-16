Предновогодний день стоит дороже иных двух: в ЛДПР намерены сделать 31 декабря 2020 года выходным

Решение о том, что 31 декабря 2021 года будет выходным днем, во фракции ЛДПР в Госдуме, предлагавшей эту идею ранее, сочли несколько запоздавшей.

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит: "Премьер подписал правительственное постановление о переносе выходных в 2021 году. Выходных в России достаточно, но в топ новостей попало именно 31 декабря. Почему? Потому что этот предновогодний день для граждан "стоит" дороже иных двух. Хорошо, что наше предложение пойти навстречу людям услышали в правительстве. Но почему снова с опозданием? Можно было такое решение принять в русле календарной логики ещё в прошлом году, а теперь долгожданный полноценный день подготовки к одному из главных семейных праздников придёт в дома только через год. Хотя уже сам вектор решения осторожно-оптимистичный".

Нилов заявил, что его партия все равно обратится в кабмин с предложением сделать выходным 31 декабря 2020 года, даже если соответствующий законопроект будет отклонен Госдумой.